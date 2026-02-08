Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области пассажирка выпала из микроавтобуса и погибла

В донском регионе расследуют обстоятельства смертельной аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области во время ДТП пассажирка выпала из салона и погибла. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на автодороге «Ростов — Азов». Водитель за рулем автомобиля «Форд Транзит», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение. От удара микроавтобус по инерции покатился на ограждение в противоположной стороне. В момент столкновения из салона выпала 68-летняя пассажирка. Она погибла.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.