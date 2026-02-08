В Ростовской области пассажирка выпала из микроавтобуса и погибла

Авария произошла на автодороге «Ростов — Азов». Водитель за рулем автомобиля «Форд Транзит», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение. От удара микроавтобус по инерции покатился на ограждение в противоположной стороне. В момент столкновения из салона выпала 68-летняя пассажирка. Она погибла.