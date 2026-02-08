Bloomberg: Россия обратилась к Индии, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы

Москва обратилась к Нью-Дели, чтобы компенсировать нехватку рабочих в стране за счет мигрантов. Такое мнение в субботу, 7 февраля, выразили журналисты Bloomberg.
По словам операционного директора кадрового агентства «Интруд» Елены Веляевой, компания находится в активном поиске кандидатов не только в Индии, но и в ряде других азиатских государств.
— Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда, — приводится ее комментарий в материале.
Работу в России также предлагают гражданам Мьянмы и Шри-Ланки. Кроме того, в агентстве планируются расширить географию поисков.
Несмотря на положительные качества индийских рабочих, такие как вежливость и уважение к жителям, эксперт Кирилл Кабанов предупредил о возможных проблемах, вызванных культурными различиями.
Еще в конце 2025 года глава школы развития карьеры Гарри Мурадян предупреждал, что рынок труда готовится к изменениям в связи с решением властей привлечь миллионы иностранных рабочих.
10 ноября также стало известно о том, что РФ и Индия начали подготовку соглашения, которое обеспечит защиту прав индийских трудовых мигрантов на территории РФ.