Месси забил гол в товарищеском матче против «Барселоны»

В товарищеском матче между американским «Интер Майами» и эквадорской «Барселоной», прошедшем в Гуаякиле, аргентинский футболист Лионель Месси отметился забитым мячом. Он открыл счёт на 31-й минуте, а перед самым перерывом отдал голевую передачу на мексиканского нападающего Хермана Бертераме.