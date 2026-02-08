Приёмный сын главкома ВСУ Сырского рассказал о связях с отчимом

Кроме того, Иван Сырский рассказал, что киевские власти откажутся от его отчима, как только в нем пропадет необходимость. По его словам, данные Александру Сырскому прозвища «мясник» и «генерал 200» отражают не только жестокость главкома ВСУ, но и хладнокровие в исполнении приказов.