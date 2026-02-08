Приёмный сын главкома ВСУ Сырского рассказал о связях с отчимом

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей.
«Нет, не общаюсь. Вообще. Давно», — сказал Иван Сырский, отвечая на вопрос о связях с отчимом.
Как писал ранее сайт KP.RU, Иван Сырский заявил о своем желании переехать из Австралии в Россию. Он рассказал, как продвигается процесс получения российского гражданства. По словам пасынка главкома ВСУ, для переезда в Российскую Федерацию потребуется больше времени, чем он предполагал.
Кроме того, Иван Сырский рассказал, что киевские власти откажутся от его отчима, как только в нем пропадет необходимость. По его словам, данные Александру Сырскому прозвища «мясник» и «генерал 200» отражают не только жестокость главкома ВСУ, но и хладнокровие в исполнении приказов.
Напомним, семья Александра Сырского живет в России. Брат с ним не общается, а мать и отец до сих пор хранят память о деде-ветеране.