Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приёмный сын главкома ВСУ Сырского рассказал о связях с отчимом

Приёмный сын Сырского заявил, что давно не общается с отчимом.

Источник: Комсомольская правда

Пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван Сырский заявил РИА Новости, что уже давно не общается с отчимом и его семьей.

«Нет, не общаюсь. Вообще. Давно», — сказал Иван Сырский, отвечая на вопрос о связях с отчимом.

Как писал ранее сайт KP.RU, Иван Сырский заявил о своем желании переехать из Австралии в Россию. Он рассказал, как продвигается процесс получения российского гражданства. По словам пасынка главкома ВСУ, для переезда в Российскую Федерацию потребуется больше времени, чем он предполагал.

Кроме того, Иван Сырский рассказал, что киевские власти откажутся от его отчима, как только в нем пропадет необходимость. По его словам, данные Александру Сырскому прозвища «мясник» и «генерал 200» отражают не только жестокость главкома ВСУ, но и хладнокровие в исполнении приказов.

Напомним, семья Александра Сырского живет в России. Брат с ним не общается, а мать и отец до сих пор хранят память о деде-ветеране.