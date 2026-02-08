«Литературный десант» поедет по районам Хабаровского края

В Бикинском округе 11 февраля открывается VI литературный фестиваль «Писатели родного края». Об этом сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Мероприятие посвящено Году единства народов России и пройдёт под девизом сохранения культурного наследия и укрепления межнационального согласия. В этом году фестиваль впервые охватит большинство районов края и соберёт известных авторов, которые встретятся с читателями в самых отдалённых уголках региона.
Первыми гостями станут поэт Юрий Нестеренко и доктор наук, автор исторических исследований Салават Сулейманов. 16 февраля эстафету примет Вяземский район, где выступят участник СВО, лауреат литературных премий Борис Поляков и журналист-публицист Виктор Марьясин. В тот же день и 17 февраля фестиваль продолжится в Комсомольске-на-Амуре с участием Татьяны Мирчук и Салавата Сулейманова.
В марте «литературный десант» отправится в Верхнебуреинский район, а в апреле — в Солнечный округ. Встречи с писателями пройдут в библиотеках, школах и домах культуры. Главная цель — вернуть интерес к чтению, особенно среди молодёжи, и показать, что литература объединяет людей разных национальностей и поколений.