«Литературный десант» поедет по районам Хабаровского края

В марте «литературный десант» отправится в Верхнебуреинский район, а в апреле — в Солнечный округ. Встречи с писателями пройдут в библиотеках, школах и домах культуры. Главная цель — вернуть интерес к чтению, особенно среди молодёжи, и показать, что литература объединяет людей разных национальностей и поколений.