76 лет назад в Восточной Германии была создана секретная полиция Штази

Образованный, харизматичный и красивый мужчина быстро завоевал сердце Маргариты. Во время поездки в Вену, он открылся ей как шпион, правда, заверил, что работает на датскую военную разведку. Женщина согласилась передавать возлюбленному секретные данные из штаб-квартиры НАТО, а он тут же переправлял их в ГДР.