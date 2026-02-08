Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийская медаль шведской лыжницы сломалась сразу после награждения

Шведская лыжница Эбба Андерссон случайно сломала серебряную медаль, завоёванную на Олимпийских играх. По её словам, награда раскололась на части и упала в снег, когда она в порыве эмоций догоняла победительницу соревнований Фриду Карлссон.

«Потом я пыталась склеить её, но одна из трех частей улетела в другую сторону и осталась где-то на улице», — приводит её слова SVT.

Серебряная медаль, завоёванная Андерссон в скиатлоне 7 февраля, стала первой индивидуальной олимпийской наградой в карьере лыжницы. Победу в гонке одержала её соотечественница Фрида Карлссон, третье место заняла норвежка Хейди Венг. Российская лыжница Дарья Непряева завершила скиатлон на 17-й позиции.

Наша спортсменка назвала гонку ужасной и тяжёлой после финиша на 17-м месте. На третьем круге лыжница упала на повороте и потеряла несколько позиций.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.