Олимпийская медаль шведской лыжницы сломалась сразу после награждения

«Потом я пыталась склеить её, но одна из трех частей улетела в другую сторону и осталась где-то на улице», — приводит её слова SVT.
Серебряная медаль, завоёванная Андерссон в скиатлоне 7 февраля, стала первой индивидуальной олимпийской наградой в карьере лыжницы. Победу в гонке одержала её соотечественница Фрида Карлссон, третье место заняла норвежка Хейди Венг. Российская лыжница Дарья Непряева завершила скиатлон на 17-й позиции.
Наша спортсменка назвала гонку ужасной и тяжёлой после финиша на 17-м месте. На третьем круге лыжница упала на повороте и потеряла несколько позиций.
