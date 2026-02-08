Ричмонд
Приют в США предложил давать имена бывших бездомным кошкам перед кастрацией

Американский приют для животных предложил необычный и ироничный способ расправиться с бывшими без нарушений закона и с пользой для общества. За 25 долларов любой желающий может дать имя экс-партнёра бездомной кошке перед процедурой стерилизации.

Источник: Life.ru

Акция проходит в штате Мичиган и уже вызвала бурную реакцию в соцсетях. По словам сотрудников приюта, около десятка кошек уже «увековечили» имена чьих-то бывших возлюбленных, а все собранные средства идут на помощь животным.

В ближайшее время приют планирует опубликовать список самых популярных имён в своих социальных сетях. Организаторы уверены, что идея помогает людям пережить расставание с юмором и одновременно поддержать важное дело.

Ранее Life.ru писал о громком признании бывшей жены Билла Гейтса. Мелинда Френч-Гейтс публично подтвердила, что основатель Microsoft поддерживал связь с финансистом Джеффри Эпштейном, и не стала отрицать данные из документов Минюста США. По её словам, всплывшие подробности стали для неё источником глубокой личной боли и разочарования.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

