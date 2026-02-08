Приют в США предложил давать имена бывших бездомным кошкам перед кастрацией

Акция проходит в штате Мичиган и уже вызвала бурную реакцию в соцсетях. По словам сотрудников приюта, около десятка кошек уже «увековечили» имена чьих-то бывших возлюбленных, а все собранные средства идут на помощь животным.
В ближайшее время приют планирует опубликовать список самых популярных имён в своих социальных сетях. Организаторы уверены, что идея помогает людям пережить расставание с юмором и одновременно поддержать важное дело.
