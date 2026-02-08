Россиянам рассказали, кто должен платить за травмы, полученные от падения на льду

Для успешного взыскания компенсации необходимо собрать доказательства: зафиксировать место происшествия на фото и видео, получить медицинские справки с указанием причины травмы, запросить записи с камер наблюдения и показания свидетелей. С этими документами следует обратиться с письменной претензией к ответственной организации. Если добровольного возмещения не последует, пострадавший вправе подать иск в суд, заключил юрист.