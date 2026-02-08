Россиянам рассказали, кто должен платить за травмы, полученные от падения на льду

«Она выражается в своевременной очистке от снега и обработке противогололёдными материалами тротуаров, пешеходных дорожек, площадок перед подъездами и самих ступеней», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Если инцидент произошёл на территории коммерческой организации — магазина, офисного центра — ответственность лежит на собственнике или арендаторе. За состояние городских тротуаров и дорог отвечают муниципальные коммунальные службы. Ответственность снимается только в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины самого пострадавшего.
Для успешного взыскания компенсации необходимо собрать доказательства: зафиксировать место происшествия на фото и видео, получить медицинские справки с указанием причины травмы, запросить записи с камер наблюдения и показания свидетелей. С этими документами следует обратиться с письменной претензией к ответственной организации. Если добровольного возмещения не последует, пострадавший вправе подать иск в суд, заключил юрист.
К слову, чтобы зимние забавы не обернулись больничной палатой, стоит знать основные риски. Life.ru узнал у врача спортивной медицины, какие травмы чаще всего получают любители коньков и лыж.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.