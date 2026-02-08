Ричмонд
Россиянам рассказали, кто должен платить за травмы, полученные от падения на льду

За безопасность пешеходных зон в зимний период и за компенсацию ущерба от падений на льду отвечают организации, управляющие соответствующими территориями, рассказал доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, за придомовые территории ответственность несут УК или ТСЖ.

Источник: Life.ru

«Она выражается в своевременной очистке от снега и обработке противогололёдными материалами тротуаров, пешеходных дорожек, площадок перед подъездами и самих ступеней», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Если инцидент произошёл на территории коммерческой организации — магазина, офисного центра — ответственность лежит на собственнике или арендаторе. За состояние городских тротуаров и дорог отвечают муниципальные коммунальные службы. Ответственность снимается только в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины самого пострадавшего.

Для успешного взыскания компенсации необходимо собрать доказательства: зафиксировать место происшествия на фото и видео, получить медицинские справки с указанием причины травмы, запросить записи с камер наблюдения и показания свидетелей. С этими документами следует обратиться с письменной претензией к ответственной организации. Если добровольного возмещения не последует, пострадавший вправе подать иск в суд, заключил юрист.

К слову, чтобы зимние забавы не обернулись больничной палатой, стоит знать основные риски. Life.ru узнал у врача спортивной медицины, какие травмы чаще всего получают любители коньков и лыж.

