На Украине сообщили о тяжёлой ситуации с электроэнергией в Киеве

Напомним, 23 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы ночевать в опорных пунктах обогрева или покидать город. Он подчеркивал, что ситуация с энергетикой в украинской столице «очень сложная». При этом Кличко допускал, что обстановка в городе может стать ещё хуже. Мэр также порекомендовал жителям подготовить дома запасы продуктов питания, воды и лекарственных средств.