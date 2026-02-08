На Украине сообщили о тяжёлой ситуации с электроэнергией в Киеве

Сложная ситуация с подачей электроэнергии складывается на Украине, наиболее тяжёлая обстановка наблюдается в Киеве, сообщила украинская управляющая компания ДТЭК.
«Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве…» — отметила организация в социальных сетях.
В ДТЭК уточняют, что потребителям предоставляют доступ к электричеству на полтора-два часа в сутки. В компании добавили, что «впереди сложные дни».
Напомним, 23 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы ночевать в опорных пунктах обогрева или покидать город. Он подчеркивал, что ситуация с энергетикой в украинской столице «очень сложная». При этом Кличко допускал, что обстановка в городе может стать ещё хуже. Мэр также порекомендовал жителям подготовить дома запасы продуктов питания, воды и лекарственных средств.
В конце января агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что США не выделили киевскому режиму около 250 миллионов долларов, которые были ранее обещаны на поддержку энергетического сектора Украины. Средства предназначались для импорта сжиженного природного газа и восстановления энергетической инфраструктуры страны.