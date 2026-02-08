В Ростовской области 8 февраля сняли угрозу беспилотной опасности

В Ростовской области утром 8 февраля объявили отбой беспилотной опасности. Об этом проинформировали в рассылке РСЧС.
Накануне вечером жителей донского региона предупредили о возможной воздушной атаке, попросили уйти с открытых участков улиц в помещения и не приближаться к окнам.
Напомним, что 7 февраля, силы ПВО сбили вражеские дроны на четырьмя районами Ростовской области. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступала.
