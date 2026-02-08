Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 8 февраля сняли угрозу беспилотной опасности

Угрозу атаки БПЛА объявили накануне вечером, 7 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утром 8 февраля объявили отбой беспилотной опасности. Об этом проинформировали в рассылке РСЧС.

Накануне вечером жителей донского региона предупредили о возможной воздушной атаке, попросили уйти с открытых участков улиц в помещения и не приближаться к окнам.

Напомним, что 7 февраля, силы ПВО сбили вражеские дроны на четырьмя районами Ростовской области. Беспилотники были уничтожены в Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском районах. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше