Гололед и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в воскресенье

В Минске в воскресенье также будет облачно и без существенных осадков. Утром температура составит от −5 до −7°С, днем — от −7 до −9°С, а к вечеру похолодает до −10…-12°С. На дорогах местами сохранится гололедица, ветер северо‑восточный умеренный.