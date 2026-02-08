Ричмонд
Гололед и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Беларуси в воскресенье

Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения ДТП и риск травматизма населения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Гололед ожидается местами по Беларуси в воскресенье, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. По югу страны местами возможен небольшой снег, однако на большей части территории осадков не ожидается.

«В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Днем температура воздуха составит от −3 до −9°С, в северных районах — до −11°С. Ветер северо‑восточный, умеренный.

В Минске в воскресенье также будет облачно и без существенных осадков. Утром температура составит от −5 до −7°С, днем — от −7 до −9°С, а к вечеру похолодает до −10…-12°С. На дорогах местами сохранится гололедица, ветер северо‑восточный умеренный.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что такие погодные условия могут привести к повреждению линий связи и электропередач, осложнить движение транспорта, повысить риск ДТП и увеличить вероятность травматизма среди населения.