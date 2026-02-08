Токио парализовал первый за несколько лет «мощный» снегопад в 5 см

Снегопад в Токио — событие исключительное, случается раз или два в год, а устойчивый снежный покров высотой в несколько сантиметров образуется лишь раз в несколько лет. Самые мощные снегопады последних десятилетий обрушились на Токио в 2014 году (27 см), а также в 2018-м (20 см) и 2022-м (10 см).