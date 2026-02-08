Токио парализовал первый за несколько лет «мощный» снегопад в 5 см

Снегопад в Токио — событие исключительное, случается раз или два в год, а устойчивый снежный покров высотой в несколько сантиметров образуется лишь раз в несколько лет. Самые мощные снегопады последних десятилетий обрушились на Токио в 2014 году (27 см), а также в 2018-м (20 см) и 2022-м (10 см).
Для взрослых снег в будни оборачивается транспортным коллапсом, но дети очень рады. Малыши, впервые увидевшие снег, сравнивают его с летним лакомством какигори.
В России в этом году зима выдалась действительно снежной. Life.ru сообщал, что январь 2026 года побил рекорд по снегу, державшийся ещё со времён Пушкина. Ввысота снежного покрова в Москве местами достигла 60 сантиметров. Метеорологи считают, что причиной этому стали глубокие циклоны с обостренными атмосферными фронтами.
