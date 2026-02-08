Эксперт Воронина рассказала, как выбрать подарок мужчине на День святого Валентина

Средняя стоимость букета на День святого Валентина составляет 3 890 рублей — при этом мужские наборы обойдутся в 4 201 рубль. Об этом рассказала глава направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина.
— Подарки для мужчин включают дополнительные элементы: гастрономические наборы, косметические принадлежности или аксессуары. Такие позиции имеют более высокий средний чек, — отметила эксперт.
По данным сервиса, в список самых популярных подарков для женщин на 14 февраля попали букеты, клубника в шоколаде и кондитерские изделия.
Мужчинам чаще дарят подарочные боксы с закусками, сладости без романтического декора, а также наборы с мясными деликатесами. Такой подарок обойдется в среднем в 5 782 рубля.
— Поиск подарка осложняется отсутствием явных сигналов о предпочтениях: мужчины не формируют виш-листы и реже озвучивают свои желания, — добавила Воронина.
Чтобы избежать банальности, эксперт порекомендовала совместно составлять виш-листы. По ее словам, это может быть частью досуга, особенно если оформить данный процесс как игру, передает Lenta.ru.
Любимому человеку всегда нужно дарить то, что гарантированно вызовет у него радость и умиление. Какие презенты лучше преподнести второй половинке 14 февраля, «ВМ» узнала у психолога Елены Ивановой.