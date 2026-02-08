В Ташкенте закрыли уже 32 объекта из-за нарушений пожарной безопасности

По данным МЧС на сегодняшний день, в столице проведено уже 55 проверок. Их результаты оказались более чем показательными: в 32 зданиях и помещениях были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, которые создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей. В связи с этим деятельность этих объектов была временно приостановлена до полного устранения всех выявленных недостатков.