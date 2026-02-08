Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте закрыли уже 32 объекта из-за нарушений пожарной безопасности

Vaib.uz (новости Узбекистана. 8 февраля). В Ташкенте продолжаются проверки зданий и объектов, где возможно массовое пребывание людей, на соответствие требованиям безопасности при чрезвычайных ситуациях, в том числе пожарах.

Источник: Vaib.Uz

По данным МЧС на сегодняшний день, в столице проведено уже 55 проверок. Их результаты оказались более чем показательными: в 32 зданиях и помещениях были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, которые создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей. В связи с этим деятельность этих объектов была временно приостановлена до полного устранения всех выявленных недостатков.

В настоящее время предприниматели, чья работа была остановлена, занимаются приведением своих объектов в соответствие с установленными нормами и требованиями.

Однако на фоне этой статистики неизбежно возникает логичный и неприятный вопрос: почему все эти объекты спокойно работали раньше? Где были проверяющие органы до того, как нарушения стали «внезапно» массово выявляться, и почему потенциально опасные здания годами принимали посетителей без должного контроля?

Проверки, безусловно, нужны и важны. Но ещё важнее, чтобы безопасность людей обеспечивалась не постфактум, а системно и на постоянной основе, а не после очередных трагедий или резонансных случаев.