Роналду заявил о готовности покинуть Саудовскую Аравию

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил недовольство ситуацией в клубе и лиге и заявил о намерении покинуть команду. Об этом сообщает MBC.
По информации издания, Роналду разочарован трансферной стратегией клуба и уверен, что руководство намеренно не усиливает «Аль-Наср», перенаправляя ресурсы на поддержку «Аль-Хиляля», чтобы гарантировать ему чемпионство.
«Если мои требования не будут выполнены до конца лета, я уйду», — заявил он.
Роналду требует равного отношения к командам и изменений в ближайшее трансферное окно.
Ранее появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По данным СМИ, Роналду считает, что фонд предоставляет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими контролируемыми клубами, в первую очередь с «Аль-Хилялем». В знак протеста против этой политики капитан команды отказался выйти на поле в матче против «Аль-Рияда», который состоялся 2 февраля.