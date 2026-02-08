Роналду заявил о готовности покинуть Саудовскую Аравию

Ранее появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По данным СМИ, Роналду считает, что фонд предоставляет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими контролируемыми клубами, в первую очередь с «Аль-Хилялем». В знак протеста против этой политики капитан команды отказался выйти на поле в матче против «Аль-Рияда», который состоялся 2 февраля.