Ростовчанку выписали из больницы после 190 дней на ИВЛ

42-летняя женщина, получившая тяжелейшие ранения в Новороссийске в мае 2025 года.
«Сразу после происшествия медицинскую помощь семье оказали врачи Новороссийска и Краснодара, затем пострадавших перевезли в Ростов-на-Дону. У пациентки была диагностирована тяжелейшая минно-взрывная комбинированная травма, множественные переломы и ожоги, потребовавшие пересадки кожи», — информируют в ведомстве.
После полугода борьбы за жизнь она начала дышать самостоятельно и была переведена на амбулаторную реабилитацию.
Напомним, атака на Новороссийск произошла в ночь на 3 мая 2025 года. Тогда пострадали пять человек, включая семью из Ростова. Сейчас медики оценивают состояние женщины как стабильное, однако впереди её ждет длительный путь восстановления под наблюдением специалистов.