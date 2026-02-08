Ричмонд
Ростовчанку выписали из больницы после 190 дней на ИВЛ

Об этом сообщил минздрав региона.

Источник: минздрав Ростовской области

Ростовчанка выписана после 190 дней на ИВЛ из-за атаки БПЛА, об этом сообщил минздрав региона.

42-летняя женщина, получившая тяжелейшие ранения в Новороссийске в мае 2025 года.

«Сразу после происшествия медицинскую помощь семье оказали врачи Новороссийска и Краснодара, затем пострадавших перевезли в Ростов-на-Дону. У пациентки была диагностирована тяжелейшая минно-взрывная комбинированная травма, множественные переломы и ожоги, потребовавшие пересадки кожи», — информируют в ведомстве.

После полугода борьбы за жизнь она начала дышать самостоятельно и была переведена на амбулаторную реабилитацию.

Напомним, атака на Новороссийск произошла в ночь на 3 мая 2025 года. Тогда пострадали пять человек, включая семью из Ростова. Сейчас медики оценивают состояние женщины как стабильное, однако впереди её ждет длительный путь восстановления под наблюдением специалистов.

