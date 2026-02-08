Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

«В течение воскресного дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона, центр которого будет раскручиваться над Волгоградом. В тыл этого атмосферного вихря, поджимаемого скандинавским антициклоном, северные ветры продолжат закачивать холодные массы воздуха с температурным фоном на три-пять градусов ниже климатической нормы. В Москве и по области сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Максимальная дневная температура в мегаполисе составит минус 9 — минус 12, в Подмосковье минус 8 — минус 13», — рассказал Тишковец.