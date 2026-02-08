В Госдуме предложили запретить блокировку счетов больниц из-за долгов

В обращении отмечается, что в настоящее время законодательство предусматривает возможность блокировки счетов медицинских учреждений в случае невыплаты ими налогов или других обязательных платежей. Как подчеркнул парламентарий, данная мера, призванная стимулировать соблюдение финансовой дисциплины, на практике приводит к крайне негативным последствиям, парализующим деятельность жизненно важных организаций.