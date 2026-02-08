Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили запретить блокировку счетов больниц из-за долгов

Хамзаев предложил запретить блокировку счетов медучреждений из-за долгов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил законодательно запретить блокировку счетов государственных медицинских учреждений, выполняющих жизненно важные функции.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаю совместно проработать меры введения полного запрета на блокировку счетов государственных медицинских учреждений, выполняющих жизненно важные функции», — сказано в документе.

В обращении отмечается, что в настоящее время законодательство предусматривает возможность блокировки счетов медицинских учреждений в случае невыплаты ими налогов или других обязательных платежей. Как подчеркнул парламентарий, данная мера, призванная стимулировать соблюдение финансовой дисциплины, на практике приводит к крайне негативным последствиям, парализующим деятельность жизненно важных организаций.

«Блокировка счетов делает невозможной операционную деятельность больниц, поликлиник и других учреждений. Прекращается закупка медикаментов, расходных материалов, медицинского оборудования, оплата коммунальных услуг и заработной платы персонала. В конечном итоге от таких мер страдают граждане РФ, лишаясь доступа к своевременной и необходимой медицинской помощи. Невозможность получения лекарств или проведения процедур непосредственно угрожает жизни и здоровью пациентов», — поясняется в документе.

Хамзаев считает, что вместо блокировки счетов должны быть предусмотрены иные механизмы контроля и взыскания задолженностей, не влияющие на основную деятельность медицинских организаций: введение внешнего управления, штрафные санкции в отношении конкретных должностных лиц.

«Основная цель моего предложения — гарантировать непрерывность оказания медицинской помощи населению, исключив риски, связанные с финансовыми и административными ограничениями, которые непосредственно влияют на доступность и качество услуг здравоохранения», — заключается в письме.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше