Омичи Центрального округа жалуются на загрязнение воздуха

По данным Управление Роспотребнадзора, источником проблем стало структурное подразделение ТЭЦ 5.

Источник: Marek Piwnicki/CC0

Управление Роспотребнадзора по Омской области объявило предостережение АО «ТГК № 11» из‑за жалоб горожан на загрязнение атмосферного воздуха. По данным ведомства, источник проблем — структурное подразделение ТЭЦ‑5.

В январе 2026 года в Роспотребнадзор поступили два обращения от жителей Центрального округа Омска. Горожаен указали, что качество воздуха ухудшилось из‑за работы теплоэлектростанции.

Чтобы проверить доводы заявителей, региональное управление Роспотребнадзора направило запрос в прокуратуру Омской области. Ведомство просило разрешить проведение контрольного мероприятия на объекте.

Однако прокуратура ответила отказом. Согласно закону, приоритет отдан профилактическим мероприятиям, направленным на снижение риска вреда, а не контрольным проверкам.

Ранее мы писали о том, что омский Роспотребнадзор выявил вредные выбросы от «Хлебодара».