Омичи Центрального округа жалуются на загрязнение воздуха

Управление Роспотребнадзора по Омской области объявило предостережение АО «ТГК № 11» из‑за жалоб горожан на загрязнение атмосферного воздуха. По данным ведомства, источник проблем — структурное подразделение ТЭЦ‑5.
В январе 2026 года в Роспотребнадзор поступили два обращения от жителей Центрального округа Омска. Горожаен указали, что качество воздуха ухудшилось из‑за работы теплоэлектростанции.
Чтобы проверить доводы заявителей, региональное управление Роспотребнадзора направило запрос в прокуратуру Омской области. Ведомство просило разрешить проведение контрольного мероприятия на объекте.
Однако прокуратура ответила отказом. Согласно закону, приоритет отдан профилактическим мероприятиям, направленным на снижение риска вреда, а не контрольным проверкам.
