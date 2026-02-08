Ричмонд
Под огнём и малыми группами: Как военная полиция эвакуирует мирных жителей из Красноармейска

Военнослужащие военной полиции группировки российских войск «Центр» продолжают эвакуацию мирных жителей из освобождённого Красноармейска (Покровска) в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Эвакуация проводится ежедневно небольшими группами с учётом оперативной обстановки и угрозы обстрелов ВСУ. Военные полицейские сопровождают людей по наиболее безопасным маршрутам и выводят их в тыловые районы. После этого эвакуированных доставляют в пункты временного размещения на территории республики.

«На сегодняшний день через ПВР прошло 2225 человек из освобождённых населённых пунктов», — сказал военнослужащий отдела военной полиции 159-й военной комендатуры группировки войск «Центр» Владимир Челноков.

В пунктах временного размещения мирным жителям оказывают медицинскую, гуманитарную и социальную помощь. В ускоренном порядке оформляются российские паспорта, восстанавливаются документы и назначаются положенные выплаты.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военкоров и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

