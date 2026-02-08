Гендиректор The Washington Post уволился на фоне массовых сокращений

Ранее сообщалось, что The Washington Post начала массовые увольнения сотрудников в связи с проблемами с финансированием, передавало агентство Reuters. Отмечалось, что под сокращения уже попали спортивный и зарубежный редакционные блоки, при этом газета планирует сохранить приоритет публикаций о политике и государственном управлении.