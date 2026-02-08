Гендиректор The Washington Post уволился на фоне массовых сокращений

Генеральный директор газеты The Washington Post Уильям Льюис уволился на фоне массовых сокращений персонала в издании.
О его уходе сообщили порталы Axios и Politico со ссылкой на письмо Льюиса, направленное сотрудникам редакции. В обращении он отметил, что в период своей работы был вынужден принимать «непростые решения», направленные на обеспечение устойчивого будущего газеты.
Льюис возглавил The Washington Post в 2023 году. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Джефф Д’Онофрио, который с 2025 года занимал должность финансового директора издания.
Ранее сообщалось, что The Washington Post начала массовые увольнения сотрудников в связи с проблемами с финансированием, передавало агентство Reuters. Отмечалось, что под сокращения уже попали спортивный и зарубежный редакционные блоки, при этом газета планирует сохранить приоритет публикаций о политике и государственном управлении.