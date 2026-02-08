В Омске 16 февраля отключат воду в центре города на 8 часов

В понедельник, 16 февраля, с 11:00 до 19:00 в центре Омска запланировано отключение холодного водоснабжения: подрядчики «Омского водоканала» будут ремонтировать участок водопровода по адресу ул. Спартаковская, 3.
Отключение затронет 14 административных зданий, 13 многоквартирных домов, два культурных и два образовательных учреждения, четыре государственных учреждения и два религиозных объекта.
В перечне адресов — ул. Тарская, 2, 4, 7; ул. Ленина, 6, 8, 8а; ул. Спартаковская, 3, 7, 8, 9, 9а, 10, 13, 18; ул. Таубе, 10, 12, 13, 14; ул. Партизанская, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 18к1, 20; ул. Голика, 2, 2а; ул. Петра Некрасова, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 10; ул. Достоевского, 2.
Для обеспечения горожан питьевой водой на время работ возле дома № 20 по ул. Партизанской будет дежурить автоцистерна.