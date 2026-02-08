Жителям Ростовской области рассказали, где продаются самые дешевые овощи

В начале феврале в донском регионе зафиксировали рост цен на овощи. Об этом свидетельствует исследование Ростовстата.
Средняя стоимость картошки за килограмм в Ростовской области составила 54,22 рубля, хотя неделей раньше была 53, 40 рублей. Капуста поднялась в цене с 38,72 рублей до 39, 48. Стоимость лука выросла с 50, 76 рублей до 51, 77, а морковь — с 45, 29 до 46, 40. На первый взгляд, рост незаметный, но тенденция не радует.
В настоящее время самая дорогая картошка продается в Миллерово — за килограмм придется отдать 59, 12 рублей. Выгодней всего ее покупать в Волгодонске — 51, 40 рублей. Самая высокая цена на капусту зафиксирована в Ростове — 40, 19 рублей, а самая низкая в Волгодонске — 36, 89.
Разброс цен на лук в регионе довольно ощутимый: в Миллерово за килограмм просят 58, 11 рублей, в Шахтах — 48, 94. Что касается моркови, то она оказалась самой дешевой в Ростове — 44, 63 рубля, а самой дорогой — в Волгодонске — 51, 92.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.