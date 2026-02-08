Жителям Ростовской области рассказали, где продаются самые дешевые овощи

Средняя стоимость картошки за килограмм в Ростовской области составила 54,22 рубля, хотя неделей раньше была 53, 40 рублей. Капуста поднялась в цене с 38,72 рублей до 39, 48. Стоимость лука выросла с 50, 76 рублей до 51, 77, а морковь — с 45, 29 до 46, 40. На первый взгляд, рост незаметный, но тенденция не радует.