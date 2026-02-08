В Госдуме хотят ввести оплачиваемые выходные для родителей школьников

В Госдуме предложили ввести оплачиваемые выходные для родителей школьников. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер палаты Борис Чернышов. Об этом сообщает «Лента.ру».
Он направил обращение главе Минтруда Антону Котякову. Инициатива предполагает, что каждый работающий родитель будет иметь право на три дополнительных оплачиваемых выходных дня в год для участия в школьных мероприятиях детей.
«Прошу рассмотреть возможность закрепления на законодательном уровне права каждого работающего родителя на три дополнительных оплачиваемых дня в календарном году для участия в школьных событиях и мероприятиях своего ребенка», — сказано в документе.
Чернышов отметил, что участие родителей в школьной жизни напрямую влияет на успеваемость и эмоциональное состояние ребенка. Однако многие вынуждены брать отпуск за свой счет или отгулы. И это приводит к потере дохода и конфликтам с работодателем. Поэтому законодательное закрепление меры упростит кадровые процедуры и создаст единый подход.
Немногим ранее в Госдуме предложили изменить формат празднования 14 февраля. Депутат Татьяна Буцкая заявляла, что День святого Валентина можно перепрофилировать в День любви или День плюшевой игрушки, сделав акцент на ценностях семьи и детей. Она отмечала, что стоит сохранить возможность проявлять симпатию и признаваться в любви, но изменить смысловые ориентиры праздника.