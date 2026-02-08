В Госдуме хотят ввести оплачиваемые выходные для родителей школьников

Немногим ранее в Госдуме предложили изменить формат празднования 14 февраля. Депутат Татьяна Буцкая заявляла, что День святого Валентина можно перепрофилировать в День любви или День плюшевой игрушки, сделав акцент на ценностях семьи и детей. Она отмечала, что стоит сохранить возможность проявлять симпатию и признаваться в любви, но изменить смысловые ориентиры праздника.