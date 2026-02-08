«Радость победы»: Гороскоп на неделю 9−15 февраля 2026 для всех знаков зодиака с рунами

Знак зодиака Овен — Тейваз, Ингуз, Беркана.
Эта неделя предлагает мощный коктейль из воли, страсти и роста. Тейваз — ваше копьё: настало время проявить инициативу и смелость. Ингуз привнесёт огонь страсти в ключевое партнёрство, переводя его на новый уровень. Беркана обеспечит поддержку и плодородную почву для ваших начинаний, особенно связанных с домом или творчеством. Ваша решительность, подогретая глубокими эмоциями, приведёт к процветанию.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Направьте свою воинственную энергию на защиту или развитие важных отношений».
Знак зодиака Телец — Наутиз, Альгиз, Отал.
Неделя потребует мудрого распределения ресурсов под защитой рода. Наутиз напоминает: ваше внимание к здоровью и энергетическому балансу критически важно. Альгиз станет вашим щитом, оберегая от негативных влияний. Отал укажет на поддержку семьи или на необходимость решить вопрос с наследством/недвижимостью, что станет основой стабильности.
Совет: экономьте силы, не берите на себя лишнего. Прислушивайтесь к интуиции — она лучшая защита.
Знак зодиака Близнецы — Альгиз, Дагаз, Йера.
Неделя защищённого прорыва и получения заслуженного. Альгиз окружает вас невидимой, но крепкой защитой. Дагаз указывает, что самый трудный период завершается, наступает долгожданный рассвет. Йера принесёт закономерные плоды ваших прошлых усилий. Вы выходите из тьмы под надёжным прикрытием, готовые собрать урожай.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Доверяйте своему внутреннему чувству безопасности. Сейчас важно завершить старые дела — это откроет путь к новым возможностям. Ваша настойчивость вот-вот окупится».
Знак зодиака Рак — Турисаз, Перевёрнутый Перто, Перевёрнутый Уруз.
Время решать проблемы прошлого с умом, избегая грубой силы. Турисаз даёт энергию для преодоления застарелого препятствия. Перевёрнутый Перто советует не полагаться на слепую удачу и не раскрывать всех карт. Перевёрнутый Уруз предостерегает от истощения: не давите силой, где нужна хитрость.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Проявите силу характера, чтобы разобраться со старой проблемой. Действуйте точечно и осмотрительно, сохраняя свои секреты. Энергию берегите для главного удара».
Знак зодиака Лев — Отал, Феху, Перевёрнутый Лагуз.
Неделя фокусируется на наследстве, ресурсах и практическом подходе. Отал и Феху вместе сулят удачу в вопросах семьи, недвижимости и материального благополучия. Однако Перевёрнутый Лагуз советует на время отключить эмоции и довериться логике, особенно в общении.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Займитесь вопросами имущества, бюджета семьи или долгосрочных инвестиций. Принимайте решения, опираясь на факты и расчёт, а не на сиюминутные чувства. Это принесёт реальную выгоду».
Знак зодиака Дева — Перевёрнутый Тейваз, Эваз, Перевёрнутая Беркана.
Период тактических манёвров и перестройки отношений. Перевёрнутый Тейваз советует избегать прямых конфликтов, искать обходные пути. Эваз принесёт перемены через партнёрство или переговоры. Перевёрнутая Беркана указывает на временную паузу в личных проектах или сложности в быту.
Совет: не вступайте в открытое противостояние. Меняйте ситуацию через диалог и кооперацию. Проявите терпение к мелким бытовым неурядицам — ваша главная битва сейчас на дипломатическом фронте.
Знак зодиака Весы — Вунье, Дагаз, Эйваз.
Неделя принесёт радость прорыва через небольшое испытание. Вунье обещает хорошее настроение и удовлетворение. Дагаз знаменует конец периода неопределённости. Эйваз укажет, что для финального изменения реальности к лучшему потребуется смелый разговор или небольшая конфронтация.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Сохраняйте оптимизм! Тучи рассеиваются. Будьте готовы вежливо, но твёрдо отстоять свою позицию в одном ключевом вопросе — это откроет дверь в новый, светлый период».
Знак зодиака Скорпион — Турисаз, Манназ, Йера.
Время активных действий, самоанализа и сбора урожая. Турисаз даёт силу воли для решительного старта или прорыва. Манназ призывает к объективной оценке своих возможностей и роли. Йера гарантирует, что ваши прошлые усилия принесут осязаемый, цикличный результат.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Действуйте смело, но обдуманно. Честно ответьте себе: чего вы хотите на самом деле? Плоды вашего прежнего труда готовы к сбору — пожинайте их с уверенностью».
Знак зодиака Стрелец — Уруз, Наутиз, Вунье.
Неделя сочетает мощную жизненную силу с необходимостью беречь здоровье. Уруз наполняет вас энергией и выносливостью. Наутиз напоминает о важности отдыха и разумных ограничений. Вунье добавляет приятных мелочей и поводов для радости в повседневности.
Совет: используйте свой богатырский потенциал, но не на износ. Внесите режим в заботу о себе. Наслаждайтесь маленькими удовольствиями — они помогут восстановить силы и сохранить бодрость духа.
Знак зодиака Козерог — Наутиз, Кено, Эйваз.
Период творческих решений для преодоления ограничений. Наутиз указывает на нехватку ресурсов или усталость. Кено зажигает светильник оригинальной идеи, которая покажет выход. Эйваз принесёт перемены через партнёрство или новый подход к делу.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Вместо того чтобы биться лбом о стену, найдите нестандартный ход. Обсудите свою идею с союзником. Изменение стратегии или помощник принесут желанное движение вперёд».
Знак зодиака Водолей — Наутиз, Лагуз, Эйваз.
Неделя интуитивного преодоления препятствий. Наутиз говорит о необходимости экономить силы. Лагуз советует довериться внутреннему голосу и потоку событий. Эйваз указывает, что ключ к изменению ситуации лежит в сотрудничестве или готовности к переменам.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Прислушайтесь к своим чувствам, они подскажут, где нужна осторожность. Не сопротивляйтесь необходимым изменениям, особенно в диалоге с другими. Ваша гибкость — главный ресурс».
Знак зодиака Рыбы — Турисаз, Вунье, Наутиз.
Время решать старые вопросы, находя радость в мелочах и заботясь о себе. Турисаз даёт силы разобраться с проблемой из прошлого. Вунье дарит небольшие, но приятные поводы для улыбки каждый день. Наутиз напоминает о важности режима и здоровья.
Совет от рунолога Игоря Вечерского: «Проявите твёрдость в одном важном, давно назревшем вопросе. При этом не забывайте баловать себя и полноценно отдыхать. Баланс между решительностью и заботой о себе — ваш рецепт успешной недели». А ранее Life.ru рассказывал, каким окажется февраль 2026 года по версии знаменитого астролога Тамары Глобы. Почему этот месяц будет менять судьбы и когда случится первый в новом году коридор затмений?
