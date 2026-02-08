«Радость победы»: Гороскоп на неделю 9−15 февраля 2026 для всех знаков зодиака с рунами

Эта неделя предлагает мощный коктейль из воли, страсти и роста. Тейваз — ваше копьё: настало время проявить инициативу и смелость. Ингуз привнесёт огонь страсти в ключевое партнёрство, переводя его на новый уровень. Беркана обеспечит поддержку и плодородную почву для ваших начинаний, особенно связанных с домом или творчеством. Ваша решительность, подогретая глубокими эмоциями, приведёт к процветанию.