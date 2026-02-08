Ричмонд
Кушанашвили назвал адом брак Бородиной и Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина живет в аду из-за того, что вышла замуж за Николая Сердюкова. Такое мнение выразил журналист Отар Кушанашвили в новом выпуске авторского шоу «Каково?!».

Он признался, что любит Бородину «по-своему». Журналист также вспомнил время, когда они очень тепло общались в Астане.

— Я желаю ей всего хорошего, и понимаю, в каком аду она живет, выйдя замуж за какого-то неведомого Колю, об которого каждый житель планеты Земля вытирает ноги, — добавил Кушанашвили.

До этого телеведущая показала, что следит за супругом Сердюковым по камерам видеонаблюдения дома. На кадрах видно, как ее муж сидит за обеденным столом вместе с кошкой.

Недавно Сердюков также высказался о травле в отношении младшей дочери жены — Теоны. Он призвал наказать инициаторов травли: пресекать их действия в судебном порядке или порицанием.

Ксения Бородина и Николай Сердюков официально зарегистрировали свой брак 3 июля прошлого года. Кто еще из знаменитостей женился в 2025 году, рассказывает «Вечерняя Москва».