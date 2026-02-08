Эрдал и Хрусталина: в Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных

Реестр ЗАГС назвал самые необычные имена, которыми называли новорожденных с начала 2026 года. Среди самых редких женских имен можно выделить такие, как Земфира, Чулпан, Хрусталина, Лаиля и Элика. Самыми редкими мужскими именами стали: Эрдал, Ахлидин, Рудель, Абу Бакр и Мухаммадшох.
Самым популярным у мальчиков стало имя Амир. Далее идут имена Тимур, Мирон, Эмир и Михаил. Девочек чаще всего называют так: Ева, Амелия, Амина, Эмилия и София.
Напомним, первым уфимцем, родившимся в 2026 году, стал мальчик.