Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Бодайбо сделают перерасчет за электричество

В городе продолжает действовать режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо продолжает действовать режим ЧС из-за аварии на системах жизнеобеспечения. Как сообщил губернатор Иркутской области, во время визита в город он вместе с заместителем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Вадимом Головко осмотрел четыре котельные, пострадавшие дома и две школы.

— Подготовлены к приёму теплоносителя несколько домов на улице Иркутской, находящихся в зоне обслуживания котельной ЛЗДТ. Продолжается восстановление внутридомовых сетей и подготовка домов к приёму теплоносителя, — поделился глава региона.

К 8 февраля удалось восстановить подачу тепла в 10 домов. Еще одно важное решение. Энергетики решили приостановить начисление платежей за электроэнергию для домов попавших в зону ЧС. Позднее им сделают перерасчет.

Чтобы устранить аварию в Бодайбо стянулись на помощь бригады со всего региона, начиная от крупных предприятий и заканчивая силами муниципалитетов. Работы будут вестись до полного восстановления инфраструктуры.