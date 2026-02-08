Жителям Бодайбо сделают перерасчет за электричество

В Бодайбо продолжает действовать режим ЧС из-за аварии на системах жизнеобеспечения. Как сообщил губернатор Иркутской области, во время визита в город он вместе с заместителем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Вадимом Головко осмотрел четыре котельные, пострадавшие дома и две школы.