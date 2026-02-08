Жителям Бодайбо сделают перерасчет за электричество

В Бодайбо продолжает действовать режим ЧС из-за аварии на системах жизнеобеспечения. Как сообщил губернатор Иркутской области, во время визита в город он вместе с заместителем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Вадимом Головко осмотрел четыре котельные, пострадавшие дома и две школы.
— Подготовлены к приёму теплоносителя несколько домов на улице Иркутской, находящихся в зоне обслуживания котельной ЛЗДТ. Продолжается восстановление внутридомовых сетей и подготовка домов к приёму теплоносителя, — поделился глава региона.
К 8 февраля удалось восстановить подачу тепла в 10 домов. Еще одно важное решение. Энергетики решили приостановить начисление платежей за электроэнергию для домов попавших в зону ЧС. Позднее им сделают перерасчет.
Чтобы устранить аварию в Бодайбо стянулись на помощь бригады со всего региона, начиная от крупных предприятий и заканчивая силами муниципалитетов. Работы будут вестись до полного восстановления инфраструктуры.