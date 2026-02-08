Ученый рассказал, почему выходить на лед Балтийского моря опасно

КАЛИНИНГРАД, 8 фев — РИА Новости. Выходить на лед Балтийского моря очень опасно, в Калининградской области нестабильная температура воздуха, а морская вода гораздо коварнее ведет себя, чем в пресноводных водоемах, рассказал РИА Новости научный сотрудник НОЦ (Научно — образовательного центра) «Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. Канта Николай Белов.
По словам ученого, из-за долгой минусовой температуры и аномальных для региона морозов в январе Балтийское море начало замерзать. Но в феврале температура воздуха уже не стабильна. Она прыгает от — 5 до — 20 градусов.
«Вода все-таки соленая, это не пресный лед. Соответственно, все равно остается опасность разрушения, возможности провалиться под лед. Он более коварный, чем пресноводный. Морская вода немножко по-другому себя ведет. Поэтому, к сожалению, для любителей ледяных прогулок морской лед это неприменимо», — сказал Белов.
Белов отметил, что первые 10−15 метров не опасны, там лед лежит практически на дне. А вот дальше от берега морские волны начинают подмывать лед, и это не видно сверху.
«Люди, конечно, стараются подойти как можно дальше, чтобы сфотографироваться — там формируются даже иногда горки такие. Но это достаточно опасно, потому что под ними открытая вода, она постоянно подмывает, когда лед начнет ломаться и обрушаться, здесь уже никто ничего не скажет», — добавил Белов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС, официальных обращений к ним не поступало, но есть информация от очевидцев. Люди, проваливаясь по лед по колено, как правило выбираются сами. Таких случаев много. Например, в курортном Пионерском, где море замерзло примерно на 100 метров от берега. Но трагедия может произойти в любой момент.
«Эти все случаи на море ради красивой фотографии. Спасатели ежедневно дежурят, проводят мониторинг ледовой обстановки и объясняют опасность нахождения на морском льду», — сказали в пресс-службе.