NYT: гендиректор The Washington Post ушел с поста на фоне массовых сокращений

Генеральный директор и издатель The Washington Post Уильям Льюис покинул свой пост на фоне массовых сокращений в редакции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо Льюиса сотрудникам газеты.
По данным издания, об уходе Льюиса 7 февраля также сообщили ведущие американские СМИ. В том числе Axios, Politico и NPR. Подчеркивалось, что теперь уже бывший гендиректор WP издание с 2023 года. За это время ему пришлось принимать сложные решения ради устойчивого будущего издания.
«Мне пришлось принять непростые решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее газеты», — написал Льюис в обращении к сотрудникам.
Временно исполняющим обязанности генерального директора и издателя назначен Джефф Д’Онофрио. Он занимает должность финансового директора газеты с 2025 года.
Напомним, немногим ранее о своей отставке заявил глава парижского Института арабского мира Жак Ланг. Он сообщил, что намерен уйти с поста из-за подозрений в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Ланг пояснил, что принял такое решение ради интересов учреждения. А также пообещал опровергнуть выдвинутые против него обвинения.