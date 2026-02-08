NYT: гендиректор The Washington Post ушел с поста на фоне массовых сокращений

По данным издания, об уходе Льюиса 7 февраля также сообщили ведущие американские СМИ. В том числе Axios, Politico и NPR. Подчеркивалось, что теперь уже бывший гендиректор WP издание с 2023 года. За это время ему пришлось принимать сложные решения ради устойчивого будущего издания.