Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 8 февраля 2026:
1. Молдова готовится к суровым морозам до минус 20 градусов: А пока передышка с потеплением и туманом.
2. Россияне прошли на открытии зимней Олимпиады в Италии под флагом Молдовы: Нужны ли нашей стране иностранцы в зимних видах спорта, если своих нет.
3. Скончался молдавский артист Игорь Гузун, напарник Джеки Чана: «Не от хорошей жизни уехал в Россию, здесь представляю Молдову, люди видят, как я играю и говорят: “Хороший актер…”.
4. Спикер парламента назвал неучами подавляющее большинство жителей Молдовы: «Любой гражданин страны, имеющий элементарное образование обязан голосовать за унирю».
5. Таинственная смерть молдавской топ-модели в Испании: Тело 21-летней девушки нашли в доме без признаков взлома.
