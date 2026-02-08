Володин назвал сроки законодательного решения проблемы «Почты России»

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Госдума и правительство РФ договорились совместно работать над решением проблем «Почты России», будет создана рабочая группа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Проблем у “Почты России” накопилось много. Они носят комплексный характер. Обсуждали эти вопросы с заместителем председателя правительства Российской Федерации — руководителем аппарата правительства Дмитрием Юрьевичем Григоренко. Достигнута договорённость: совместно с правительством организовать работу по решению проблем “Почты России” и её развитию», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что для этого будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители от Госдумы. По словам председателя ГД, данный вопрос будет обсужден в понедельник, на Совете ГД.
«Рассчитываем, что в течение весенней сессии выйдем на законодательные решения многих накопившихся проблем. Наша задача — чтобы “Почта России” была эффективно работающей компанией на всей территории нашей страны, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места их проживания», — добавил Володин.
Он напомнил, что депутаты Государственной думы неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО «Почта России».
«Обращения по этой теме поступают и от граждан при подготовке к отчёту правительства за 2025 год. Люди сообщают о том, что отделения закрываются. Особенно в отдалённых сельских населённых пунктах. Почтальоны говорят о низкой заработной плате и тяжёлых условиях труда», — отметил председатель ГД.
Володин также сообщил, что в его канале на платформе MAX, где результаты более объективны из-за отсутствия накруток, проходит опрос по выявлению основных проблем «Почты России», что поможет выработать эффективные и качественные решения.