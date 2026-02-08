Пеплопад возможен в четырех округах Камчатки из-за извержения вулкана Шивелуч

Спасатели предупредили, что при изменении направления ветра возможно оседание незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов. При этом, по данным дежурных служб, в настоящее время пеплопад в населенных пунктах не зафиксирован.