Пеплопад возможен в четырех округах Камчатки из-за извержения вулкана Шивелуч

Вулкана Шивелуч выбросил пепловый столб на высоту 11,6 километра.

Источник: Комсомольская правда

Пеплопад от взрывного извержения вулкана Шивелуч возможен в четырех муниципальных округах Камчатского края. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в ГУ МЧС России по региону на платформе Мах.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), активный с конца января вулкан в воскресенье, 8 февраля, выбросил пепловый столб на высоту 11,6 километра при собственной высоте 3 282 метра. Пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении вглубь полуострова.

Спасатели предупредили, что при изменении направления ветра возможно оседание незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского, Быстринского и Тигильского муниципальных округов. При этом, по данным дежурных служб, в настоящее время пеплопад в населенных пунктах не зафиксирован.

Ранее сообщалось о выпадении пепла в поселке Козыревск Усть-Камчатского округа.

МЧС напомнило жителям о мерах безопасности. В случае пеплопада рекомендуется закрыть окна и двери, без необходимости не выходить на улицу, при выходе использовать респиратор или марлевую повязку. Одежду, загрязненную пеплом, запрещено заносить в жилые помещения.

Напомним, в минувшую среду, 4 февраля, семь извержений вулкана Семеру произошло за три часа в Индонезии. Семеру выбросил пепел на высоту 4,7 км.

