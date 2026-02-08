Масленица-2026: Когда жечь чучело под блины и значение каждого дня

Историки называют Масленицу уникальным сплавом языческих и христианских традиций. В дохристианские времена праздник был связан с встречей весеннего солнца и пробуждением природы. Круглые блины, шумные гуляния, переодевания и сжигание чучела Зимы имели ритуальный смысл и должны были «помочь» солнцу победить холод.
Ключевыми мотивами древней Масленицы были поминовение предков, общие угощения и обряд встречи и проводов праздника. В деревнях делали чучело, возили его по улицам с песнями, а в конце недели символически «хоронили» — сжигали или разносили солому по полям, чтобы обеспечить будущий урожай.
С принятием христианства Масленица получила новое содержание и стала Сырной седмицей — временем подготовки к Великому посту. Мясо в эти дни уже под запретом, но молочные продукты разрешены, поэтому блины остаются главным угощением. Завершается неделя Прощёным воскресеньем — днём примирения и духовного очищения.
Каждый день Масленицы имеет своё название и традиции:
16 февраля — Встреча, начало гуляний и первые блины;
17 февраля — Заигрыш, молодёжные игры и катания;
18 февраля — Лакомка, угощения и визиты к тёще;
19 февраля — Разгуляй, пик народных забав;
20 февраля — Тёщины вечёрки;
21 февраля — Золовкины посиделки;
22 февраля — Прощёное воскресенье и сжигание чучела.
Дата Масленицы меняется из-за подвижной Пасхи, которую рассчитывают по лунно-солнечному календарю. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, поэтому Масленичная неделя выпадает на период с 16 по 22 февраля.
Куда сходить на Масленицу в Москве и за городом? Топ-15 мест для семей и школьных классов: парки, музеи, усадьбы. Программа, как добраться — в материале Life.ru.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.