Масленица-2026: Когда жечь чучело под блины и значение каждого дня

Масленица в 2026 году начнётся в понедельник, 16 февраля, и продлится до воскресенья, 22 февраля. Масленичная неделя традиционно предшествует Великому посту, а её даты каждый год меняются, так как праздник напрямую связан с Пасхой.

Историки называют Масленицу уникальным сплавом языческих и христианских традиций. В дохристианские времена праздник был связан с встречей весеннего солнца и пробуждением природы. Круглые блины, шумные гуляния, переодевания и сжигание чучела Зимы имели ритуальный смысл и должны были «помочь» солнцу победить холод.

Ключевыми мотивами древней Масленицы были поминовение предков, общие угощения и обряд встречи и проводов праздника. В деревнях делали чучело, возили его по улицам с песнями, а в конце недели символически «хоронили» — сжигали или разносили солому по полям, чтобы обеспечить будущий урожай.

С принятием христианства Масленица получила новое содержание и стала Сырной седмицей — временем подготовки к Великому посту. Мясо в эти дни уже под запретом, но молочные продукты разрешены, поэтому блины остаются главным угощением. Завершается неделя Прощёным воскресеньем — днём примирения и духовного очищения.

Каждый день Масленицы имеет своё название и традиции:

16 февраля — Встреча, начало гуляний и первые блины;

17 февраля — Заигрыш, молодёжные игры и катания;

18 февраля — Лакомка, угощения и визиты к тёще;

19 февраля — Разгуляй, пик народных забав;

20 февраля — Тёщины вечёрки;

21 февраля — Золовкины посиделки;

22 февраля — Прощёное воскресенье и сжигание чучела.

Дата Масленицы меняется из-за подвижной Пасхи, которую рассчитывают по лунно-солнечному календарю. В 2026 году Пасха отмечается 12 апреля, поэтому Масленичная неделя выпадает на период с 16 по 22 февраля.

Куда сходить на Масленицу в Москве и за городом? Топ-15 мест для семей и школьных классов: парки, музеи, усадьбы. Программа, как добраться — в материале Life.ru.

