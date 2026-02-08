Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей украинской столицы о наступлении очень тяжелых дней для города. По словам градоначальника, в Киеве ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.
«Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева», — приводит издание «Страна» слова мэра.
Накануне о предстоящих «сложных временах» предупредил энергохолдинг ДТЭК. Там сообщили, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры Украина потеряла значительную часть доступной электроэнергии. По данным компании, пострадали две теплоэлектростанции и главные высоковольтные подстанции. В сообщении отмечалось, что наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве.
Напомним, в минувшую субботу, 7 февраля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные нанесли массированный удар по энергетическим и транспортным объектам на Украине. В заявлении отмечалось, что все цели играют важную роль в логистике и управлении силами украинской армии.