Кличко обратился к киевлянам с тревожным предупреждением

Напомним, в минувшую субботу, 7 февраля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные нанесли массированный удар по энергетическим и транспортным объектам на Украине. В заявлении отмечалось, что все цели играют важную роль в логистике и управлении силами украинской армии.