Минздрав вводит новые тесты для новорожденных

«Включение данных методов диагностики с апреля этого года в расширенный неонатальный скрининг позволит на ранних стадиях выявлять заболевания», — подчеркнул представитель ведомства в интервью РИА Новости. По его словам, это критически важно, чтобы «начать своевременное лечение и профилактировать тяжелую инвалидизацию» детей, которые могли бы остаться без адекватной помощи.