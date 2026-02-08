Ричмонд
Романтичные петербуржцы массово гуляют по замёрзшему Финскому заливу с риском для жизни

Прогулки по замёрзшей Неве, городским каналам и Финскому заливу стали главным трендом недели в соцсетях, где публикуются тысячи эффектных кадров с конькобежцами, лыжниками и даже велосипедистами на льду. Однако, несмотря на стабильные морозы, массовые выходы петербуржцев и туристов на лёд вызывают серьёзную озабоченность у спасателей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Источник: Life.ru

Хотя выход на лёд Финского залива разрешён в определённый период, на реках и каналах он остаётся под запретом круглый год из-за неоднородного и коварного ледового покрова. Особую опасность представляют участки у опор мостов и зоны с быстрым течением. Спасатели регулярно проводят разъяснительные работы, но многие горожане, стремясь сократить путь или получить яркие кадры, продолжают рисковать, игнорируя предупреждения.

«Малейшее изменение погоды, первая же оттепель приведёт сразу же к таянию льда, и потеря бдительности чревата последствиями», — предупредил директор пожарно-спасательного отряда Андрей Плыгун.

К слову, чтобы зимние забавы не обернулись больничной палатой, стоит знать основные риски. Life.ru узнал у врача спортивной медицины, какие травмы чаще всего получают любители коньков и лыж.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.