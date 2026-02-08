Создан датчик, определяющий содержание сахара и алкоголя в напитках

«Наша разработка — это не просто очередной датчик. Это принципиально новый носитель для иммобилизации ферментов, который объединяет преимущества биосовместимости, высокой электропроводности и стабильности. По сути, мы создали универсальную платформу, которую в будущем можно адаптировать для определения и других веществ», — отметил соавтор исследования, доцент кафедры физической химии РТУ МИРЭА Павел Мельников, чьи слова приводит пресс-служба вуза.