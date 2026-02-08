В Сети появилось первое фото Ефремова с репетиции спектакля

В Сети появилось первое фото актера Михаила Ефремова с репетиции спектакля. Кадры в субботу, 7 февраля, опубликовали в пресс-службе театра «Мастерская 12».
На фото артист сидит за столом с коллегой Анной Михалковой во время прогона спектакля «Без свидетелей». Ефремов работает над постановкой с начала 2026 года — в труппу он вошел осенью прошлого года.
Это его первая актерская роль после освобождения из исправительной колонии.
4 февраля стало известно, что дети российского актера Ефремова Вера и Николай тоже получили работу в театре. Первая уже выступила в МХТ имени Чехова, второй — в том же культурном учреждении, что и отец.
Другой сын Ефремова, актер Никита Ефремов, ранее поделился своими мыслями о семейной династии и о том, как он стремится сепарироваться от известных родственников.
Режиссер Никита Михалков, в свою очередь, раскрыл, зачем снова начал сотрудничать с актером Ефремовым. Он признался, что верит в то, что артист может исправиться. Режиссер решил взять за него ответственность.