В Ростовской области продают кварцевый песчаный карьер за 190 миллионов

В Ростовской области выставлен на продажу кварцевый песчаный карьер. Об этом сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.
Владелец решил продать бизнес по добыче стекольного песка, уверяя, что он окупится за год.
— Сырье востребовано в стекольной, строительной, литейной, промышленности, производстве сухих смесей. Количество запасов более 10 миллионов тонн, — говорится в сообщении.
Также в объявлении указано, что в карьере трудятся пять работников, которым нужно платить зарплату — 50 тысяч в месяц. За участок площадью 32 гектара, расположенный в центральной части Ростовской области предприниматель просит 190 миллионов рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.