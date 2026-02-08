Ричмонд
В Ростовской области продают кварцевый песчаный карьер за 190 миллионов

В донском регионе выставлен на продажу готовый бизнес.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставлен на продажу кварцевый песчаный карьер. Об этом сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

Владелец решил продать бизнес по добыче стекольного песка, уверяя, что он окупится за год.

— Сырье востребовано в стекольной, строительной, литейной, промышленности, производстве сухих смесей. Количество запасов более 10 миллионов тонн, — говорится в сообщении.

Также в объявлении указано, что в карьере трудятся пять работников, которым нужно платить зарплату — 50 тысяч в месяц. За участок площадью 32 гектара, расположенный в центральной части Ростовской области предприниматель просит 190 миллионов рублей.

