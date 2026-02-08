Россиян могут лишить света, газа и воды за одну оплошность: юрист предупредил

Отключить электричество, газ или горячую воду в квартире из-за долгов могут при просрочке оплаты ЖКХ более двух месяцев. Об этом рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков. Его слова передает РИА Новости.
По его словам, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе пойти на такие меры, если задолженность превышает установленный порог. При этом сумма долга рассчитывается по нормативам потребления, даже при наличии счетчиков, так как могут применяться усредненные показатели.
«Согласно постановлению правительства РФ, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе отключить электричество, газ или горячую воду, если просрочка оплаты превышает два месяца», — пояснил Курбаков.
Юрист отметил, что процедура отключения происходит поэтапно. Сначала должнику направляют уведомление и дают 20 дней на погашение задолженности. Затем, за три дня до ограничения услуги, направляется повторное предупреждение. Само отключение возможно только по истечении 30 дней с момента первого уведомления.
При этом Курбаков подчеркнул, что существуют ограничения, установленные законом. По его словам, в холодный период нельзя отключать отопление, а в многоквартирных домах — холодную воду.
«С 1 октября по 30 апреля запрещено отключение электроэнергии в домах, где отсутствует альтернативный источник отопления. Также недопустимо отключение водоснабжения, если это угрожает санитарно-эпидемиологической безопасности», — отметил юрист.
