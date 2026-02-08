Пожар на Мельничной в Омске унес жизнь человека

В субботу, 7 февраля, в 23 часа 40 минут в многоквартирном доме на улице Мельничная в Томске произошло возгорание в квартире на пятом этаже. До приезда пожарных подразделений на улицу самостоятельно вышли 15 жильцов. Одного человека спасатели эвакуировали с использованием специального устройства.