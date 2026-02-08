Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело после попытки упечь журналиста в подмосковный рехаб

СК возбудил уголовное дело после попытки сделать укол неизвестным веществом журналисту, расследовавшему деятельность подмосковного реабилитационного центра. Официальное сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Источник: Life.ru

Как следует из заявления, журналист работал над материалом о незаконной практике центра, где, по данным следствия, проходили «лечение» здоровые люди против их воли. В ходе этой работы в отношении репортёра была совершена попытка ввести неизвестный препарат и упечь его на «лечение».

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного управления Следственного комитета Ярославу Яковлеву лично доложить о ходе расследования.

Ранее Life.ru рассказывал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал Высшую квалификационную коллегию судей возбудить уголовное дело против судьи из ЛНР, который за хорошие деньги продал «нестрогий» вердикт.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.