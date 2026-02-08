СК возбудил дело после попытки упечь журналиста в подмосковный рехаб

Как следует из заявления, журналист работал над материалом о незаконной практике центра, где, по данным следствия, проходили «лечение» здоровые люди против их воли. В ходе этой работы в отношении репортёра была совершена попытка ввести неизвестный препарат и упечь его на «лечение».
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного управления Следственного комитета Ярославу Яковлеву лично доложить о ходе расследования.
Ранее Life.ru рассказывал, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал Высшую квалификационную коллегию судей возбудить уголовное дело против судьи из ЛНР, который за хорошие деньги продал «нестрогий» вердикт.
