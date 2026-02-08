Ричмонд
В «Литфонде» оценили шансы найти украденные из Лувра драгоценности

Бурмистров: шансы найти и вернуть украденные из Лувра драгоценности невысоки.

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Шансы найти и вернуть украденные из Лувра драгоценности невысоки, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.

«Что касается вопроса, найдут или не найдут предметы, похищенные из Лувра, я думаю, что шансы обрести их весьма невысоки», — сказал он, рассуждая о дальнейшей судьбе похищенных украшений.

По словам главы «Литфонда», такие прецеденты, как ограбление Лувра или менее известных музеев, которые случаются в Европе весьма регулярно, свидетельствуют о «тотальном упадке, отсутствии интереса к национальной культуре, попрании любых норм безопасности и невероятном уровне халатности и безответственности».

Осенью 2025 года Лувр пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.

