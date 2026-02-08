В «Литфонде» оценили шансы найти украденные из Лувра драгоценности

Осенью 2025 года Лувр пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо — было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.