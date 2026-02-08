Юрист Курбаков предупредил о риске лишиться света и воды в квартире из-за долгов

Отключить электричество, газ или горячую воду в квартире из-за долгов могут в случае, если собственник не оплачивал ЖКХ более двух месяцев. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
— Управляющая компания или ресурсоснабжающая организация вправе отключить электричество, газ или горячую воду, если просрочка оплаты превышает два месяца, — добавил эксперт.
Он уточнил, что усредненные показатели могут применяться даже при установленных счетчиках для определения критической величины долга.
Несмотря на это, процедура отключения производится в несколько этапов. Сначала должнику поступает уведомление, которое дает ему 20 суток для погашения задолженности.
За три дня до ограничения услуги также направляется повторное предупреждение. Само отключение может быть произведено не ранее чем через 30 дней с момента первого уведомления, передает РИА Новости.
Депутат Госдумы Александр Якубовский, в свою очередь, разъяснил порядок выселения жильцов за долги по коммунальным платежам.