ФСБ рассекретила личности киллера и пособников покушения на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании подозреваемых по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как следует из заявления ведомства, установлены двое пособников преступления — граждане России Виктор Васин (1959 г. р.), задержанный в Москве, и Зинаида Серебрицкая (1971 г. р.), которая, по данным ФСБ, выехала на территорию Украины.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбуждённого СК уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России — Виктор Васин 1959 г. р., задержанный в Москве, и выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая 1971 г. р.», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Кроме того, при содействии партнёров из Объединённых Арабских Эмиратов в Дубае был задержан и передан России гражданин РФ Любомир Корба (1960 г. р.). Он является непосредственным исполнителем покушения. Розыск организаторов и других причастных лиц продолжается.

Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве в подъезде дома на Волоколамском шоссе. По факту нападения СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Офицер был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о нападении.

