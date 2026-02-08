ФСБ рассекретила личности киллера и пособников покушения на генерала Алексеева

Как следует из заявления ведомства, установлены двое пособников преступления — граждане России Виктор Васин (1959 г. р.), задержанный в Москве, и Зинаида Серебрицкая (1971 г. р.), которая, по данным ФСБ, выехала на территорию Украины.
«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбуждённого СК уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России — Виктор Васин 1959 г. р., задержанный в Москве, и выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая 1971 г. р.», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Кроме того, при содействии партнёров из Объединённых Арабских Эмиратов в Дубае был задержан и передан России гражданин РФ Любомир Корба (1960 г. р.). Он является непосредственным исполнителем покушения. Розыск организаторов и других причастных лиц продолжается.
Напомним, покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве в подъезде дома на Волоколамском шоссе. По факту нападения СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Офицер был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о нападении.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.