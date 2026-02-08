ФСБ и МВД установили пособников покушения на генерала Алексеева

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ установила пособников покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Ими, по версии ведомства, оказались российские граждане Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая.
«В рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, 1959 года рождения и Серебрицкая Зинаида, 1971 года рождения», — отметили в ФСБ.
Напомним, преступление было совершено 6 февраля. В Алексеева выстрелили несколько раз в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Генерал-лейтенанта доставили в больницу, где позже он пришёл в себя. Предполагаемого исполнителя покушения на Алексеева задержали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).