Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ и МВД установили пособников покушения на генерала Алексеева

В пособничестве покушению на генерала Алексеева подозреваются двое российских граждан.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ установила пособников покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Ими, по версии ведомства, оказались российские граждане Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая.

«В рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России: Васин Виктор, 1959 года рождения и Серебрицкая Зинаида, 1971 года рождения», — отметили в ФСБ.

Напомним, преступление было совершено 6 февраля. В Алексеева выстрелили несколько раз в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Генерал-лейтенанта доставили в больницу, где позже он пришёл в себя. Предполагаемого исполнителя покушения на Алексеева задержали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).