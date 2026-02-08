Ричмонд
Власти Минска сказали, что будут делать с любителями «погреться» в подъезде

Минские власти отреагировали на проблему любителей «погреться» в подъезде.

Источник: Комсомольская правда

Минские власти сказали, как будут решать проблему с маргинальными личностями, которые пробираются в чужие подъезды, чтобы «погреться», пишет агентство «Минск-Новости».

Так, на прямую линию администрации Первомайского района обратилась жительница дома № 109 на проспекте Независимости. Женщина пожаловалась на то, что с приходом морозов подъезды этого и соседних домов облюбовали для ночлега лица без определенного места жительства.

— На дверях подъездов — кодовые замки, а не домофоны, и подсмотрев однажды комбинацию цифр, они в этот дом заходят беспрепятственно, — рассказала минчанка.

Заместитель главы администрации района Алина Беляева пообещала, что информацию передадут социальным службам, чтобы они помогли ночующим в подъездах с размещением в доме ночного пребывания.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и морозы до −24 в Беларуси на неделе с 9 по 15 февраля: «По ощущениям будет казаться еще холоднее».