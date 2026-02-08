В Омске троих иностранцев оштрафовали на 148,5 тысячи за превышение скорости

Сотрудники ГИБДД Омской области в ходе надзорных мероприятий за транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками выявили трех водителей, систематически нарушавших скоростной режим на территории региона. При сверке данных с архивными материалами установлено, что за два месяца они совершили десятки правонарушений.