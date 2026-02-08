В Омске троих иностранцев оштрафовали на 148,5 тысячи за превышение скорости

Сотрудники ГИБДД Омской области в ходе надзорных мероприятий за транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками выявили трех водителей, систематически нарушавших скоростной режим на территории региона. При сверке данных с архивными материалами установлено, что за два месяца они совершили десятки правонарушений.
27-летний иностранный гражданин, помимо неоднократного превышения скорости, осуществлял незаконную перевозку пассажиров. За указанный период он нарушил скоростной режим 73 раза. Общая сумма штрафов по вынесенным постановлениям составила 70 500 рублей.
Еще двое водителей — 53-летний и 27-летний мужчины — получили по 34 постановления каждый за превышение установленной скорости. На каждого из них наложены штрафы на общую сумму 39 000 рублей.
Все выявленные нарушения были зафиксированы техническими средствами автоматической фиксации и подтверждены в ходе дополнительной проверки. Сведения о нарушителях внесены в информационный учет для дальнейшего контроля за соблюдением правил дорожного движения на территории Российской Федерации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Пожар на Мельничной в Омске унес жизнь человека.